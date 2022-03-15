Російські окупанти взяли у заручники лікарів та пацієнтів обласної лікарні в Маріуполі – про це встиг повідомити один із працівників закладу.

Про це інформує пресслужба Маріупольської міської ради.

Як устиг повідомили один із лікарів, зараз із лікарні вийти неможливо. Окупанти сильно стріляють, тому всі змушені сидіти у підвалі. Транспорт до лікарні вже не під’їжджає протягом двох діб.

“До нашої лікарні росіяни нагнали 400 осіб із сусідніх будинків. Вийти нам не можна”, – додав лікар.

Йдеться про Обласну лікарню інтенсивного лікування. російські окупанти її практично зруйнували – в основному корпусі від бомбардувань впали плити перекриття. Проте, персонал і пацієнти продовжували перебувати у пристосованому підвальному приміщенні — працювати й лікуватися. Їх окупанти й узяли в заручники.

Міська рада назвала ці дії російських загарбників злочином проти людяності та звернулася до міжнародних правозахисних організацій з вимогою зреагувати на ці злісні порушення норм і звичаїв війни.