Про це інформує пресслужба Маріупольської міської ради.
Як устиг повідомили один із лікарів, зараз із лікарні вийти неможливо. Окупанти сильно стріляють, тому всі змушені сидіти у підвалі. Транспорт до лікарні вже не під’їжджає протягом двох діб.
“До нашої лікарні росіяни нагнали 400 осіб із сусідніх будинків. Вийти нам не можна”, – додав лікар.
Йдеться про Обласну лікарню інтенсивного лікування. російські окупанти її практично зруйнували – в основному корпусі від бомбардувань впали плити перекриття. Проте, персонал і пацієнти продовжували перебувати у пристосованому підвальному приміщенні — працювати й лікуватися. Їх окупанти й узяли в заручники.
Міська рада назвала ці дії російських загарбників злочином проти людяності та звернулася до міжнародних правозахисних організацій з вимогою зреагувати на ці злісні порушення норм і звичаїв війни.
- Нагадаємо, місто Маріуполь на 20-й день війни майже зруйноване, а тіла людей – мирних жителів і військових – які дотепер просто лежали на вулицях, щойно почали забирати.
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У РФ стверджують, що стратегічний сухопутний коридор між Кримом та Донбасом встановлено – Маріуполь знищують саме для цього.