Про це у Facebook повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його інформацією, сьогодні, близько 5 ранку, російські окупанти здійснили мінометний обстріл Сумської області.
Під ворожим вогнем опинились мирні мешканці Хотинської територіальної громади. Загалом зафіксовано 30 “прильотів”.
За попередніми даними, обійшлось без жертв та руйнувань.
- Нагадаємо, сьогодні вранці, 17 червня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл Миколаєва. Не обійшлось без жертв серед мирного населення.
Також вночі та під ранок 16 червня російські окупанти завдали ракетних та мінометних обстрілів по Сумській області. Як наслідок – четверо загиблих та щонайменше шестеро поранених.