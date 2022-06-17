Сьогодні вранці, 17 червня, російські армійці знову відкрили мінометний вогонь по території Сумської області.

Про це у Facebook повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його інформацією, сьогодні, близько 5 ранку, російські окупанти здійснили мінометний обстріл Сумської області.

Під ворожим вогнем опинились мирні мешканці Хотинської територіальної громади. Загалом зафіксовано 30 “прильотів”.

За попередніми даними, обійшлось без жертв та руйнувань.