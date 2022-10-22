Про це повідомила окупаційна “адміністрація Херсонської області” у Telegram.

“Мирні жителі Херсона та всі підрозділи й міністерства цивільної адміністрації повинні сьогодні переправитися на лівий берег Дніпра”, – йдеться у повідомленні окупаційної влади.

Російські загарбники пояснили такий заклик напруженою ситуацією на фронті, підвищеною небезпекою масованих обстрілів міста та загрозою терористичних атак.

У повідомленні окупанти зазначили, що виїхати на лівий берег Дніпра можна з “Речпорта”, відправлення буде здійснюватися з Херсона до міста Олешки, що на Херсонщині.

Натомість згодом від окупаційної “адміністрації Херсонської області” з’явилося ще одне повідомлення, в якому вони запрошують місцевих мешканців, які вирішили залишитися у місті на “вечір російської літератури, музики та живопису”.

Варто зазначити, що за оцінками американської розвідки, у наступні шість тижнів, доки не погіршиться погода, українські військові можуть просунутися на Донбасі та потенційно повернути Херсон.

У наступні шість тижнів ЗСУ мають можливість досягти значних успіхів у боротьбі з російськими окупантами, якщо будуть просуватись темпами на півдні та сході, поки не зміниться погода, адже з погіршенням погодніх умов обидвом військам доведеться зробити паузу і перегрупуватись.

Американські офіційні особи кажуть, що ймовірність повсюдного розвалу російських військ, яка дозволила б Україні захопити ще одну величезну територію, як це було у вересні на Харківщині, мала. Але окремі російські підрозділи можуть зламатися перед постійним тиском України, що дозволить ЗСУ продовжувати відвойовувати міста на Донбасі та потенційно повернути Херсон.