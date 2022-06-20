Окупанти використали у війні проти України не менше 210 видів забороненого міжнародними конвенціями озброєння. Вони застосовували їх під час бойових дій стосовно українських військ та українських міст з мирними жителями.

Про це повідомило американське видання The New York Times.

Здебільшого ворог застосовував різноманітні касетні боєприпаси та їх суббоєприпаси, тобто начинку касет. У першу чергу під ударом опиняються місцеві жителі. Через це вже загинули та отримали поранення цивільні, зокрема діти. Касетні боєприпаси знищили багато критичних об’єктів української інфраструктури та можуть становити небезпеку для людей протягом десятків років після війни.

Росія не була обмежена у використанні забороненої зброї. Видання зазначило, що РФ з початку вторгнення сформувало основу військової стратегії країни саме на ньому.

У повідомленні наводять висновки експертів, які вивчили понад тисячу фотографій наслідків обстрілів України. На них містилися нерозірвані російські боєприпаси та залишки тих, що спрацювали. Згідно з цим встановили, що більша частина озброєння була некерованою.

Окупанти випустили більшу частину некерованих снарядів з гаубиць Д-30 і РСЗВ “Град”. Це осколково-фугасні снаряди ОФ-56, що вражають елементи снаряда РСЗВ 9Н210, а також 300-мм снаряди від РСЗВ “Смерч”.

Росіяни використовують заборонені конвенціями протипіхотні міни та мінують гранатами місця, куди обов’язково прийдуть мирні жителі. Наприклад, як було у Київській області, де росіяни мінували тіла розстріляних мирних жителів, предмети побуту, меблі та побутову техніку.