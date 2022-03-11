Під ранок п'ятниці 11 березня російські загарбники завдали нових авіаударів по містах України. Цього разу вибухи пролунали у Дніпрі, Луцьку та Івано-Франківську.

Про це повідомляють #Букви.

Так, близько 6 ранку пролунало декілька вибухів у місті Луцьк. Попередньо відомо, що вибухи пролунали поблизу аеродрому.

Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко на своїй сторінці у Facebook сповістив, що вибухи пролунали о 05:45. За наявною наразі інформацією жертв чи потерпілих немає.

Зараз на місці працюють співробітники ДСНС, які ліквідовують пожежу. Обставини події встановлюються.

У ДКП “Луцьктеплоенерго” повідомили, що через вибухи у місті тимчасово призупинено роботу двух котелень. Роботу відновлять після стабілізації ситуації у місті.

Близько 06:10 пролунали вибухи у Дніпрі. Повідомляється про три авіаудари в Новокадатському районі міста.

Снаряди окупанти випустили поблизу дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку. Є влучання у двоповерхову взуттєву фабрику, у якій після цього виникла пожежа.

За попередніми даними унаслідок авіаударів по Дніпру загинула одна людина.

Пролунали цього ранку вибухи й в Івано-Франківську. Наразі невідомо точно, куди саме потрапили снаряди. За словами місцевих жителів, було одразу декілька вибухів.

Мер міста Руслан Марцінків вибухи підтвердив. За його словами, на місці вже працюють співробітники ДСНС.

Він просить місцевих мешканців не повідомляти у соцмережах жодної інформації щодо деталей вибуху та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Також мер звернувся до жителів Крихівців, Чукалівки, Опришівців з закликом не виїжджати з дому та найближчим часом не переміщуватись територією своїх районів.