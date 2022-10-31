Про це повідомили #Букви.

Зранку по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

  • Київська область

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба в 08:37 заявив, що російські військові влучили по одній із громад області. Він додав, що по регіону запровадять обмеження електроенергії.

За словами мера Києва Віталія Кличко, у місті пролунало понад десять вибухів. Через удари по об’єктах критичної інфраструктури частина столиці знеструмлена. У деяких районах немає водопостачання.

“Всі служби працюють. Детальніше – згодом”, — написав мер.

  • Вінницька область

Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов. розповів, що в області спрацювало ППО. Збита російська ракета впала на цивільні об’єкти, є руйнування. Стосовно загиблих і поранених інформації не надходило.

  • Запоріжжя

Близько 08:28 секретар міськради Запоріжжя Анатолій Кертєв повідомив, що сталися вибухи. Окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі.

“Через атаку у місті виникли відключення енергопостачання”, — йдеться у повідомленні.

Інформація про  постраждалих та масштабів ушкоджень ще уточнюється.

  • Черкаська область

Близько 08:22 голова Черкаської області Ігор Табурець заявив, що в регіоні атаковано один з енергетичних об’єктів. Частина області внаслідок обстрілу знеструмлено. Вже працюють аварійні служби.

  • Миколаївська область

Зранку у Миколаївській області спрацювала система протиповітряної оборони, писала Вознесенська міська рада. Також система ППО спрацювала у сусідній громаді.

  • Харківська область

Глава ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові пролунали вибухи близько 08:04. Пізніше  міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано два “прильоти”. Ворог влучив по об’єкту критичної інфраструктури в місті.

З технічних причин тимчасово рух лініями метрополітену припинено, написали у Харківському метрополітені.

Як додав Синєгубов, попередньо ракети комплексу С-300 запустили з Бєлгорода. Через пошкодження об’єкта критичної інфраструктури можливі перебої зі світлом.