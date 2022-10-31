Росія масово обстріляла територію України вранці 31 жовтня, завдавши удари по низці областей. Окупанти влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили #Букви.

Зранку по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Київська область

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба в 08:37 заявив, що російські військові влучили по одній із громад області. Він додав, що по регіону запровадять обмеження електроенергії.

За словами мера Києва Віталія Кличко, у місті пролунало понад десять вибухів. Через удари по об’єктах критичної інфраструктури частина столиці знеструмлена. У деяких районах немає водопостачання.

“Всі служби працюють. Детальніше – згодом”, — написав мер. Вінницька область Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов. розповів, що в області спрацювало ППО. Збита російська ракета впала на цивільні об’єкти, є руйнування. Стосовно загиблих і поранених інформації не надходило. Запоріжжя Близько 08:28 секретар міськради Запоріжжя Анатолій Кертєв повідомив, що сталися вибухи. Окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі.

“Через атаку у місті виникли відключення енергопостачання”, — йдеться у повідомленні. Інформація про постраждалих та масштабів ушкоджень ще уточнюється. Черкаська область Близько 08:22 голова Черкаської області Ігор Табурець заявив, що в регіоні атаковано один з енергетичних об’єктів. Частина області внаслідок обстрілу знеструмлено. Вже працюють аварійні служби.

Миколаївська область

Зранку у Миколаївській області спрацювала система протиповітряної оборони, писала Вознесенська міська рада. Також система ППО спрацювала у сусідній громаді.

Харківська область

Глава ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові пролунали вибухи близько 08:04. Пізніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано два “прильоти”. Ворог влучив по об’єкту критичної інфраструктури в місті.

З технічних причин тимчасово рух лініями метрополітену припинено, написали у Харківському метрополітені.

Як додав Синєгубов, попередньо ракети комплексу С-300 запустили з Бєлгорода. Через пошкодження об’єкта критичної інфраструктури можливі перебої зі світлом.