Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Сигнал повітряної тривоги зазвучав у Нікополі о 06:41 ранку. Вже через деякий час Євген Євтушенко повідомив – поблизу міста відбулась ракетна атака.
Голова Нікопольської РВА додав, що обійшлось без жертв, а загрози для міста немає.
Він закликав місцевих мешканців не виходити з укриттів до завершення сигналу повітряної тривоги та попросив утриматись від фото- та відеофіксації, а також не коментувати деталі щодо ракетного обстрілу.
- Нагадаємо, напередодні увечері, 28 березня, російські війська знову завдали ракетного удару по нафтобазі в Рівненській області.