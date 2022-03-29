Вранці 29 березня російські загарбники завдали ракетного удару по місту Нікополь, що у Дніпропетровській області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Сигнал повітряної тривоги зазвучав у Нікополі о 06:41 ранку. Вже через деякий час Євген Євтушенко повідомив – поблизу міста відбулась ракетна атака.

Голова Нікопольської РВА додав, що обійшлось без жертв, а загрози для міста немає.

Він закликав місцевих мешканців не виходити з укриттів до завершення сигналу повітряної тривоги та попросив утриматись від фото- та відеофіксації, а також не коментувати деталі щодо ракетного обстрілу.