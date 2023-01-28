Вранці 28 січня російські армійці завдали ракетного удару по Костянтинівці у Донецькій області. Як наслідок - загинуло троє осіб, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, росіяни випустили ракету по житловому кварталу Костянтинівки. Унаслідок злочинних дій загарбників пошкоджено чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки.

“На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці – допомагають людям та ретельно документують черговий злочин російських окупантів на нашій землі – зло неодмінно буде покаране”, – наголосив Кириленко.

Згодом він додав, що жертвами сьогоднішнього ракетного удару по Костянтинівці стали троє осіб, ще двоє отримали поранення.

Кириленко зауважив, що Костянтинівка є містом, яке не розташовне поблизу лінії фронту, однак воно регулярно потерпає від російських обстрілів. тому закликав людей евакуюватись.

Зазначимо, що протягом минулої доби російські армійці обстріляли 18 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано 22 цивільних об’єкти.