У Краматорську Донецької області російські загарбники завдали ракетного удару по житловому кварталу. Внаслідок ворожого влучення є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок обстрілу міста повністю зруйновано житловий будинок та кілька легкових автомобілів.

Щодо постраждалих, то поранення отримали п’ятеро осіб, з яких один – рятувальник. Також відомо про одного загиблого, якого рятувальники дістали з-під завалів. Крім того, пошкоджено близько 20 будинків.

Співробітники ДСНС продовжують працювати на місці ракетного удару, тому цифри щодо постраждалих та пошкоджень можуть змінюватися.

Своєю чергою, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко закликав мешканців міста евакуюватися.

“Зараз залишатися на Донеччині — небезпечно! Евакуюйтесь! Це — відповідальний вчинок!”, – наголосив Павло Кириленко.

Нагадаємо, що 28 липня близько 22 години мешканці Покровська почули потужний вибух. За інформацією ДСНС, під обстріл потрапив залізничний вокзал та прилегла до нього територія.

Внаслідок обстрілу російські загарбники пошкодили: скління десятиквартирного житлового будинку у чотирьох квартирах, скління двоповерхового житлового будинку, будівлю залізничного вокзалу, нежитлову двоповерхову будівлю. А також перебили лінію електромережі над коліями та пошкодили залізничне полотно.