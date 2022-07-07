Російські армійці продовжують обстрілювати населені пункти Донеччини. Зокрема сьогодні окупанти завдали ракетного удару по Краматорську. Не обійшлось без жертв.

Про це у Facebook повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

За його словами, росіяни завдали ракетного авіаудару по центральній частині міста Краматорськ.

Гончаренко також повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу є жертви, однак точну кількість загиблих та постраждалих мер не назвав.

Він додав, що наслідки обстрілу ще встановлюються, а на місці вже працюють відповідні служби.

Водночас мер Краматорська закликав місцевих мешканців не виходити з укриттів, оскільки небезпека не минула.