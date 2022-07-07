Про це у Facebook повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
За його словами, росіяни завдали ракетного авіаудару по центральній частині міста Краматорськ.
Гончаренко також повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу є жертви, однак точну кількість загиблих та постраждалих мер не назвав.
Він додав, що наслідки обстрілу ще встановлюються, а на місці вже працюють відповідні служби.
Водночас мер Краматорська закликав місцевих мешканців не виходити з укриттів, оскільки небезпека не минула.
- Нагадаємо, британські розвідники впевнені, що місто Слов’янськ у Краматорському районі стане наступним “ключем” у боротьбі за Донбас.
- Нещодавно окупаційні війська РФ масовано обстріляли місто Слов’янськ. Ворожої атаки зазнав Краматорськ.
- Окрім цього, протягом 6 липня російські окупати вбили 7 мирних мешканців Донецької області.