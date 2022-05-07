Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
За його інформацією, російські армійці випустили ракети по інфраструктурних об’єктах у Карлівці.
Лунін додав, що “приліт” відбувся і наразі уточнюється інформація щодо завданих руйнувань та постраждалих.
Варто додати, що напередодні Дмитро Лунін повідомив про новий час комендантської години у Полтавській області.
Так, 7, 8, та 9 травня, через загрозу ракетних обстрілів, для мешканців регіону комендантська година розпочинатиметься о 21:00 та закінчуватиметься о 7:00.
- Нагадаємо, російська армія цілеспрямовано знищує інфраструктуру, що забезпечує українське телебачення та мовлення, аби позбавити українців змоги отримувати правдиву інформацію про перебіг війни.
- Також у ніч на 5 травня росіяни завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Унаслідок удару поранено щонайменше 25 мирних мешканців міста.
- Окрім цього українців попередили, що 8 та 9 травня є загроза масованих ракетних обстрілів українських міст з боку російського агресора.