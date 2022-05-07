Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його інформацією, російські армійці випустили ракети по інфраструктурних об’єктах у Карлівці.

Лунін додав, що “приліт” відбувся і наразі уточнюється інформація щодо завданих руйнувань та постраждалих.

Варто додати, що напередодні Дмитро Лунін повідомив про новий час комендантської години у Полтавській області.

Так, 7, 8, та 9 травня, через загрозу ракетних обстрілів, для мешканців регіону комендантська година розпочинатиметься о 21:00 та закінчуватиметься о 7:00.