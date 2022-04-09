Про це йдеться у дописі Дмитра Луніна.
За його словами, цієї ночі окупанти із РФ обстріляли ракетами місто Миргород.
Удар було завдано по інфраструктурі міста, унаслідок чого є значні руйнування.
Окрім цього, у наслідок обстрілу російських загарбників поранення отримали двоє людей. Наразі вони отримують всю необхідну медичну допомогу.
Водночас у який саме об’єкт інфраструктури поцілили російські загарбники Дмитро Лунін не повідомив.
- Нагадаємо, 2 квітня російські окупаційні війська обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод та прилеглі до нього склади паливно-мастильних матеріалів.
- Також відомо, що російські загарбники ракетними ударами обстріляли Полтавську область. Окупанти випустили ракети по Полтаві та Кременчуку. Завдали ударів по об’єктах інфраструктури та житлових будинках.