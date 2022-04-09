Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Павло Лунін повідомив, що в ніч на 9 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Миргород.

Про це йдеться у дописі Дмитра Луніна.

За його словами, цієї ночі окупанти із РФ обстріляли ракетами місто Миргород.

Удар було завдано по інфраструктурі міста, унаслідок чого є значні руйнування.

Окрім цього, у наслідок обстрілу російських загарбників поранення отримали двоє людей. Наразі вони отримують всю необхідну медичну допомогу.

Водночас у який саме об’єкт інфраструктури поцілили російські загарбники Дмитро Лунін не повідомив.