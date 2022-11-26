Сьогодні вранці, 26 листопада, російські окупанти завдали удару по місту Дніпро.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Вибухи у місті пролунали після оголошення в області повітряної тривоги.

Філатов підтвердив, що у Дніпрі є “прильоти”, однак за попередніми даними, влучань у критичну інфраструктуру немає.

“Після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичні відключення деяких ТП (трансформаторних підстанцій – ред.)”, – написав він.

Мер Дніпра додав, що на місце обстрілу виїхали відповідні служби. Інформація щодо можливих жертв та руйнувань встановлюється.

Своєю чергою очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок ранкового удару росіян по місту частково зруйновано 7 приватних будинків.

Також на даний час відомо про одну постраждалу жінку, які врятували з-під завалів. Постраждалу ушпиталили.