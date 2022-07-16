Про це йдеться у щоденному звіті ISW.
Зазначається, що станом на 15 липня, війська РФ, ймовірно, виходять з оперативної паузи.
Такого висновку аналітики дійшли після того, як окупанти напередодні здійснили низку обмежених наземних штурмів. Зокрема:
– на північний захід від Слов’янська,
– на південний схід від Сіверська,
– вздовж траси Т13202 Бахмут-Лисичанськ,
– на південний схід від Бахмута,
– на південний захід від Донецька.
“Ці штурми можуть свідчити про те, що російські війська намагаються відновити наступальні операції на Донбасі. Напади все ще невеликі і здебільшого невдалі. Якщо оперативна пауза дійсно закінчилася, росіяни, швидше за все, продовжать і розширять такі штурми в найближчі 72 години”, – наголосили американські експерти.
Водночас аналітики зауважили, що протягом кількох днів росіяни можуть чергувати короткі паузи з посиленням атак, перш ніж розпочати повномасштабну наступальну операцію.
Зазначається, що 10-денної оперативної паузи явно недостатньо для того, щоб повністю відновити сили російської армії для широкомасштабних наступів. Однак російські армійці, ймовірно, перебувають під постійним тиском: їх змушують розпочати наступ, перш ніж вони зможуть відновити потенціал. Тому відновлення повномасштабного наступу все ж може коливатись або зупинитись на певний час.
- Нагадаємо, напередодні аналітики Інституту вивчення війни заявили, що вже найближчим часом російські окупанти можуть відновити масштабні атакувальні дії на Донбасі. Зокрема йдеться про наступ уздовж лінії Слов’янськ-Сіверськ-Бахмут.
- Також за даними британських розвідників, основною ціллю найближчим часом для російських загарбників буде взяття під контроль міст Сіверськ та Бахмут Донецької області.