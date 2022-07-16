За даними аналітиків Інституту вивчення війни, ймовірно, російські окупанти завершують так звану "оперативну паузу", яку вони взяли після захоплення Лисичанська на Луганщині. Це означає, що невдовзі армія РФ продовжить активні наступальні дії на Донбасі.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Зазначається, що станом на 15 липня, війська РФ, ймовірно, виходять з оперативної паузи.

Такого висновку аналітики дійшли після того, як окупанти напередодні здійснили низку обмежених наземних штурмів. Зокрема:

– на північний захід від Слов’янська,

– на південний схід від Сіверська,

– вздовж траси Т13202 Бахмут-Лисичанськ,

– на південний схід від Бахмута,

– на південний захід від Донецька.

“Ці штурми можуть свідчити про те, що російські війська намагаються відновити наступальні операції на Донбасі. Напади все ще невеликі і здебільшого невдалі. Якщо оперативна пауза дійсно закінчилася, росіяни, швидше за все, продовжать і розширять такі штурми в найближчі 72 години”, – наголосили американські експерти.

Водночас аналітики зауважили, що протягом кількох днів росіяни можуть чергувати короткі паузи з посиленням атак, перш ніж розпочати повномасштабну наступальну операцію.

Зазначається, що 10-денної оперативної паузи явно недостатньо для того, щоб повністю відновити сили російської армії для широкомасштабних наступів. Однак російські армійці, ймовірно, перебувають під постійним тиском: їх змушують розпочати наступ, перш ніж вони зможуть відновити потенціал. Тому відновлення повномасштабного наступу все ж може коливатись або зупинитись на певний час.