Російські загарбники готуються до евакуації працівників "Росатому" з території Запорізької атомної електростанції до Мелітополя.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У повідомленні зазначається, що на Запорізькій атомній електростанції проводиться підготовка до евакуації в Мелітополь співробітників “Росатому”. Для того, щоб уникнути паніки серед працівників станції, підготовку проводять приховано.

Окрім того, у розвідці зауважили, що евакуація відбуватиметься у супроводі підрозділів “Росгвардії”, які о 7 годині ранку колоною вирушили з Мелітополя в напрямку Енергодара.

Зі слів співробітників “Росатому” стало відомо, що у разі прибуття на ЗАЕС місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), частину персоналу не буде допущено на територію станції.

“На Запорізькій атомній електростанції вже склалась критична ситуація через те, що окупанти не допускають на територію частину співробітників. Зокрема, працівників, що відповідають за пожежну безпеку”, – розповіли у Головному управлінні розвідки МО України.

Варто зазначити, що російські окупаційні війська ведуть артилерійський обстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із Запоріжжя до Запорізької АЕС. Саме тому передова група Організації Об’єднаних Націй (ООН) не може продовжити рух з міркувань безпеки.