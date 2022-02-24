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Російські окупанти здаються в полон – Головнокомандувач ЗС України

Російські окупанти, наштовхнувшись на тотальний спротив українських захисників, почали здаватись в полон.

Четвер, 24 лютого 2022, 18:02
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Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади.

Так, старшина Буйнічев Костянтин Сергійович, 74 мотострілкова бригада, Кемеровська обл., зазначив, що навчання були в Єльні, вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що повертатимуться додому.

“Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию”, – наголосив російський окупант.

  • Система аеродромної оборони збила ракетний приціл до аеропорту Жуляни. Чиновники повідомляють, що це російська тактична керована ракета класу “повітря-поверхня” середньої дальності Х-31.

 

Теги: армія, Головнокомандувач, ЗСУ, російські війська, стпротив ЗСУ, українська віддсіч

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