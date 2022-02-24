Російські окупанти здаються в полон – Головнокомандувач ЗС України

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади.
Так, старшина Буйнічев Костянтин Сергійович, 74 мотострілкова бригада, Кемеровська обл., зазначив, що навчання були в Єльні, вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що повертатимуться додому.
“Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию”, – наголосив російський окупант.
- Нагадаємо, у районі Глухова (Київська область) військові застосували протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) “Javelin” та знищили технічні та живі сили ворога. Йдеться про 15 одиниць танків.
- Система аеродромної оборони збила ракетний приціл до аеропорту Жуляни. Чиновники повідомляють, що це російська тактична керована ракета класу “повітря-поверхня” середньої дальності Х-31.
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