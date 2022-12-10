Вже другий день поспіль російські окупанти обстрілюють медзаклади на Херсонщині. Сьогодні під вогнем армії РФ опинилось пологове відділення однієї з лікарень Херсона.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його даними сьогодні, 10 грудня, російські армійці обстріляли медичний заклад у Херсоні.

Снаряди окупантів поцілили у пологове відділення лікарні.

“Будівлю пошкоджено. Медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали!”, – наголосив Тимошенко.

Варто зауважити, що напередодні, 9 грудня, росіяни також обстрілювали медзаклади Херсонщини. Зокрема росіяни обстріляли лікарню у Херсоні, поціливши у дитяче відділення та морг. Внаслідок цього обстрілу було поранено одну людину.

Також 9 грудня війська РФ обстріляли медзаклад у Бериславі, випустивши по будівлі три снаряди. Через обстріл у медзакладі пошкоджено дах терапевтичного корпусу та вибито вікна в багатьох корпусах.