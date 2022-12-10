Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.
За його даними сьогодні, 10 грудня, російські армійці обстріляли медичний заклад у Херсоні.
Снаряди окупантів поцілили у пологове відділення лікарні.
“Будівлю пошкоджено. Медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали!”, – наголосив Тимошенко.
Варто зауважити, що напередодні, 9 грудня, росіяни також обстрілювали медзаклади Херсонщини. Зокрема росіяни обстріляли лікарню у Херсоні, поціливши у дитяче відділення та морг. Внаслідок цього обстрілу було поранено одну людину.
Також 9 грудня війська РФ обстріляли медзаклад у Бериславі, випустивши по будівлі три снаряди. Через обстріл у медзакладі пошкоджено дах терапевтичного корпусу та вибито вікна в багатьох корпусах.
- У п’ятницю, 9 грудня, війська РФ 51 раз відкривали вогонь по Херсонській області. Внаслідок злочинних дій окупантів загинуло двоє цивільних.