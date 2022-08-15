Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
Він закликав місцевих жителів перебувати в укриттях. Мер міста Ігор Терехов в Telegram додав, що внаслідок атаки поранено щонайменше двох жителів.
Російські окупанти завдали ударів поруч із зупинкою громадського транспорту.
У Салтівському районі ще обстріляно дев’ятиповерхівку. Боєприпас влучив по даху. Попередньо жертв немає.
Також, ймовірно, є займання гаражного кооперативу. Міський голова закликав містян бути обережними.
- У Харкові найближчими тижнями біля зупинок громадського транспорту зведуть додаткові залізобетонні бомбосховища. Рішення ухвалили через останні обстріли зупинок, внаслідок яких були жертви та постраждалі серед мирного населення.
- Українські захисники розбили штаб ПВК “Вагнер” у Луганській області. Поки кількість загиблих у Попасній уточнюється.