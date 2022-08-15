Російські окупаційні війська обстріляли Харків. Внаслідок ударів по Салтівському району є поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

Він закликав місцевих жителів перебувати в укриттях. Мер міста Ігор Терехов в Telegram додав, що внаслідок атаки поранено щонайменше двох жителів.

Російські окупанти завдали ударів поруч із зупинкою громадського транспорту.

У Салтівському районі ще обстріляно дев’ятиповерхівку. Боєприпас влучив по даху. Попередньо жертв немає.

Також, ймовірно, є займання гаражного кооперативу. Міський голова закликав містян бути обережними.