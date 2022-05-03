Російські загарбники знищують пам'ятки археології на тимчасово окупованій Херсонщині. Йдеться про кургани, які розташовані вздовж автошляхів.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної інспекції з охорони пам’яток історії та культури.

Співробітник інспекції Олексій Макієнко повідомив, що 30 квітня та 1 травня 2022 року проводилось моніторингове обстеження об’єктів культурної спадщини Херсонщини – від адмінкордону з Запорізькою областю (с. Дружбівка) до адмінкордону з Миколаївською областю (с. Давидів Брід).

Такий візуальний огляд підтвердив інформацію, яка була отримана інспекцією раніше. Зокрема:

– пам’ятки воєнної історії не постраждали (окрім зони активних бойових дій)

– пам’ятки археології (кургани), які розташовані вздовж автошляхів, активно знищують російські окупанти (у курганах росіяни обладнують вогневі позиції)

– над пам’ятником перших механізаторів в тимчасово окупованому н.п. Олешки піднято червоний прапор

Макієнко зазначив, що кожен день перебування Херсонщини у російські окупації завдає непоправної шкоди нерухомій культурній спадщині

“Чекаємо на скоріше звільнення краю від присутності агресора! Херсонщина – це Україна! Слава Україні!”, – написав Макієнко.