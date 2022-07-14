Експерти з Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти знищили два мости - залізничний та автомобільний - на Слов'янському напрямку. Ці мости могли б дати військам РФ можливість вести наступ на Слов'янськ з півночі.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Аналітики зауважили, що протягом 13 липня російські окупаційні війська продовжували завдати авіаційних та артилерійських ударів поблизу Слов’янська. Також окупанти намагались здійснювати наземний штурм, однак не змогли завоювати жодної території на півночі та сході від Слов’янська.

Окрім цього, російські війська завдали ударів по залізничному та автомобільному мостам Слов’янськ-Лиман поблизу Райгородка, на північний схід від Слов’янська на трасі Т0514.

На російських кадрах бойових дій помітно принаймні один із двох зруйнованих мостів. Незрозуміло, чи війська окупантів повністю знищили обидва мости станом на цю публікацію.

Ці мости — якби були цілими — могли б дозволити російським військам наступати на Слов’янськ з північного сходу, а також з півночі та північного заходу.

Їх знищення може означати, що окупанти відмовились від ідеї такого наступу з незрозумілих причин.

Водночас росіяни могли навмисне знищити мости, щоб не дозволити українським військовим здійснити контрнаступ на Лиман.