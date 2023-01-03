Ввечері 2 січня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дружківка на Донеччині. Внаслідок злочинних дій росіян було знищено місцеву льодову арену "Альтаїр". те тренувався хокейний клуб "Донбас".

Про це повідомили у пресслужбі хокейної команди.

Пізно ввечері 2 січня війська РФ завдали ракетних ударів по місту Дружківка у Донецькій області. Під прицілом окупантів опинилась місцева льодова арена “Альтаїр”, яка протягом 7-ми років була домашньою ареною для хокейного клубу “Донбас”.

Зазначається, що окупанти завдали двох ракетних ударів по Дружківці. Один прийшовся на центр міста, унаслідок чого поранення отримали двоє осіб.

Другий удар відбувся по Яковлівці.

“Унаслідок ракетного обстрілу, було зруйновано льодову арену “Альтаїр”. Саме цей майданчик став домівкою для хокейного клубу “Донбас” з 2014 року. На базі дружківської арени працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання. Арена приймала чемпіонати України, міжнародні змагання, культурно-масові заходи, була улюбленим місцем відпочинку містян та гостей Дружківки”, – мовиться у повідомленні.

В ХК “Донбас” зазначили, що “Альтаїр” став третьою домівкою, яку вони втратили через російських окупантів. Раніше клубу довелось покинути Палац спорту “Дружба” у Донецьку та “Mariupol Ice Center” у Маріуполі.