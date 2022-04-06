Про це йдеться у дописі Валентина Резніченка у Facebook.
За словами голови Дніпропетровської області, ніч у регіоні була складною та тривожною.
Російські окупанти знову обстріляли ракетами інфраструктурні об’єкти області. Цього разу загарбникам вдалось влучити в одну із нафтобаз та один із заводів Дніпропетровщини.
Нафтобазу, на якій було пальне, знищено, наголосив Резніченко.
Щодо заводу то там також виникла пожежа, оскільки у приміщенні знаходилось пальне. Загасити полум’я вдалось лише після 8 ранку 6 квітня. Рятувальники боролись з пожежею понад вісім годин.
Унаслідок ракетних обстрілів ніхто не постраждав.
- Нагадаємо, російські солдати завдали декількох ракетних ударів по Павлоградському району Дніпропетровської області. Одна з ракет влучила в залізницю.
- Раніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що в ніч на 2 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру та Кривому Рогу.
- Відомо, що 31 березня російські окупанти завдали удару по одній із військових частин Дніпропетровської області.
Також 31 березня російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину: у Дніпрі дві ракети знищили нафтобазу, у Новомосковську постраждав завод.