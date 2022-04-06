Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що у ніч на 6 квітня російські загарбники знищили одну із нафтобаз у регіоні. Також російська ракета влучила в один із заводів області.

Про це йдеться у дописі Валентина Резніченка у Facebook.

За словами голови Дніпропетровської області, ніч у регіоні була складною та тривожною.

Російські окупанти знову обстріляли ракетами інфраструктурні об’єкти області. Цього разу загарбникам вдалось влучити в одну із нафтобаз та один із заводів Дніпропетровщини.

Нафтобазу, на якій було пальне, знищено, наголосив Резніченко.

Щодо заводу то там також виникла пожежа, оскільки у приміщенні знаходилось пальне. Загасити полум’я вдалось лише після 8 ранку 6 квітня. Рятувальники боролись з пожежею понад вісім годин.

Унаслідок ракетних обстрілів ніхто не постраждав.