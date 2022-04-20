Національна спілка журналістів України (НСЖУ) повідомила, що під час окупації Бучі (Київська область) російські окупанти обстрілами знищили архів українських політв'язнів В’ячеслава Чорновола і Миколи Плахотнюка.

Про це йдеться у повідомленні НСЖУ.

Про знищення архівних матеріалів повідомив Богдан Плахотнюк – син Миколи Плахотнюка та племінник В’ячеслава Чорновола.

За його словами, архіви його батька та дядька зберігались у родинному домі його батьків – Валентини Чорновіл (сестра В’ячеслава Чорновола) та Миколи Плахотнюка. Дім знаходився у місцевості Лісова Буча.

Богдан Плахотнюк наголосив, що російські загарбники частково знищили архів В’ячеслава Чорновола, повністю знищили всі книжки із колишнього Фонду Чорновола та понад 60 повних комплектів десятитомника Чорновола.

Окрім цього росіяни знищили архіви його батька, політв’язня Миколи Плахотнюка. Зі всього архіву збереглось лише декілька зошитів, які вилетіли у момент вибуху.