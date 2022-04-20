Про це йдеться у повідомленні НСЖУ.
Про знищення архівних матеріалів повідомив Богдан Плахотнюк – син Миколи Плахотнюка та племінник В’ячеслава Чорновола.
За його словами, архіви його батька та дядька зберігались у родинному домі його батьків – Валентини Чорновіл (сестра В’ячеслава Чорновола) та Миколи Плахотнюка. Дім знаходився у місцевості Лісова Буча.
Богдан Плахотнюк наголосив, що російські загарбники частково знищили архів В’ячеслава Чорновола, повністю знищили всі книжки із колишнього Фонду Чорновола та понад 60 повних комплектів десятитомника Чорновола.
Окрім цього росіяни знищили архіви його батька, політв’язня Миколи Плахотнюка. Зі всього архіву збереглось лише декілька зошитів, які вилетіли у момент вибуху.
- Нагадаємо, під час тимчасової окупації деяких населених пунктів Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей із місцевих бібліотек почали вилучати українську історичну та художню літературу, яка не співпадає з постулатами кремлівської пропаганди. Для цього залучили російські підрозділи “воєнної поліції”.