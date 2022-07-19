За прогнозами аналітиків Інституту вивчення війни, на даному етапі повномасштабного російсько-українського протистояння, армія РФ зосередиться на окупації двох міст Донеччини - Сіверська та Бахмута.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Як зауважили експерти, зустріч міністра оборони РФ Сергія Шойгу з командувачем Східного угрупування військ генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовим, яка відбулась 18 липня, свідчить про те, що на цьому етапі війни РФ не буде зосереджуватись на окупації міста Слов’янськ.

Натомість, головною метою російських окупантів стануть міста Бахмут та Сіверськ.

Під час зустрічі Шойгу доручив Мурадову визначити місце розташування та знищити українські ракетно-артилерійські системи великої дальності. Це вперше, наголосили в ISW, коли вони спостерігають за задіянням східного угрупування військ РФ в Україні на цьому етапі війни.

Раніше у російському міноборони заявляли, що під час захоплення населених пунктів Луганщини використовували війська Центрального та Південного угрупування під керівництвом генерал-полковника Олександра Лапіна та генерала Сергія Суровікіна.

До східного угрупування сил, ймовірно, входять підрозділи Східного військового округу РФ, які зараз задіяні на Ізюмському напрямку (Харківська область).

Однак досі незрозуміло, чи Мурадов безпосередньо контролює військові операції навколо Харкова. Його війська діють на напрямку Ізюм-Слов’янськ, однак Шойгу не вказував Мурадову про першочергове захоплення Слов’янська.

“Мурадов має нижчий ранг, ніж Лапін і Суровікін, що свідчить про те, що Кремль вважає напрямок Ізюм-Слов’янськ менш пріоритетним, ніж захоплення території в Донецькій області в межах ширшої кампанії на Донбасі”, – йдеться у звіті.

Ймовірно, основною ціллю Кремля зараз стануть захоплення Сіверська та Бахмута, попри те, що раніше Шойгу закликав до активізації наступу на всіх напрямках.