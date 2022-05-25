Триває 91 доба протистояння українців російським окупантам. Наразі всі свої сили противник зосередив на Бахмутському напрямку. Також ворог намагається досягти успіху на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив високої інтенсивності по районах зосередження наших військ. Підрозділи агресора обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Краснопілля Сумської області, а також Тернова, Руські Тишки, Довгеньке та Нова Дмитрівка Харківської області.

На Донецькому напрямку противник завдає артилерійських та авіаційних ударів в районах Лиману та Комишувахи Донецької області і Сєвєродонецьк та Новозванівка на Луганщині.

Також російські військові здійснили спроби наступальних та штурмових дій на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках в районах населених пунктів Берестове, Липове і Ниркове, проте там вони успіху не мали і відійшли на раніше зайняті рубежі.

Противник здійснив авіаційні удари та артилерійські обстріли в районах Мар’їнки, Микільського, Полтавки та Оріхова. Ворог обстріляв позиції наших військ та цивільну інфраструктуру в районах Новоолександрівки, Трудолюбівки, Новопавлівки, Благодатного та Посад-Покровського.

Натомість, противник продовжує зазнавати втрат особового складу та військової техніки. Регулярно надходить інформація щодо зосередження значної кількості поранених військовослужбовців збройних сил РФ в лікувальних закладах прикордонних з Україною населених пунктів.