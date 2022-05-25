Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив високої інтенсивності по районах зосередження наших військ. Підрозділи агресора обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Краснопілля Сумської області, а також Тернова, Руські Тишки, Довгеньке та Нова Дмитрівка Харківської області.
На Донецькому напрямку противник завдає артилерійських та авіаційних ударів в районах Лиману та Комишувахи Донецької області і Сєвєродонецьк та Новозванівка на Луганщині.
Також російські військові здійснили спроби наступальних та штурмових дій на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках в районах населених пунктів Берестове, Липове і Ниркове, проте там вони успіху не мали і відійшли на раніше зайняті рубежі.
Противник здійснив авіаційні удари та артилерійські обстріли в районах Мар’їнки, Микільського, Полтавки та Оріхова. Ворог обстріляв позиції наших військ та цивільну інфраструктуру в районах Новоолександрівки, Трудолюбівки, Новопавлівки, Благодатного та Посад-Покровського.
Натомість, противник продовжує зазнавати втрат особового складу та військової техніки. Регулярно надходить інформація щодо зосередження значної кількості поранених військовослужбовців збройних сил РФ в лікувальних закладах прикордонних з Україною населених пунктів.
- Станом на початок 91-ої доби повномасштабного російського вторгнення, окупанти активізували авіацію для підтримки наземного наступу. Також через нестачу високоточних ракет, російські армійці шукають інші способи ураження критичних та військових об’єктів інфраструктури на території України.
- Збройні Сили України продовжують нищити найелітніші підрозділи РФ. Так, на півдні України була вщент розбита 58 армія ворога, яку самі окупанти називали однією з передових у РФ.
- Загроза ракетних та авіаобстрілів України з території Білорусі знову зростає. Росіяни стягують до білорусько-українського кордону озброєння.