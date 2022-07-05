Триває сто тридцять друга доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на взятті під контроль дороги Бахмут – Лисичанськ та спробах заволодіти населеним пунктом Білогорівка.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено, однак продовжує зберігатися загроза ракетно-авіаційних ударів з території Білорусі. За наявною інформацією, в збройних силах цієї країни проводиться перевірка системи управління та оповіщення.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Окрім того, ворог обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Мхи та завдав авіаудару поблизу Есмані.

На Харківському напрямку ворог обороняється на раніше захоплених рубежах. Застосовував танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Уди, Дементіївка, Нове, Руські Тишки, Циркуни, Кутузівка, Базалівка, Пришиб, Шевелівка та Протопопівка. Вів штурмові дії поблизу Соснівки, успіху не мав, відійшов. Завдав авіаційного удару в районі Харкова.

На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріли з артилерії зафіксовано поблизу Дібровного, Долини та Адамівка. Ворожі штурмові дії в районі Краснопілля наші воїни успішно відбили.

На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Кривої Луки й Серебрянки. Завдав ракетно-авіаційного удару поблизу Сіверська. Тривають бої в районі Білогорівки.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кодема, Покровське, Зайцеве, Залізне та Новоселівка.

За підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації окупанти вели штурмові дії у районах населених пунктів Спірне та Вершина, бої тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються артилерійські обстріли по лінії зіткнення. Ворог завдавав авіаційних ударів по позиціях Сил оборони в районі Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Потьомкіне, Іванівка, Березнегувате, Партизанське, Червона Долина, Киселівка та Мирне. Зберігається подальша загроза завдання ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.