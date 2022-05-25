Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України у Харківській області було зруйновано та пошкоджено 45% доріг.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Харківській області.

“Внаслідок російської агресії та бойових дій на території області дорожнє господарство зазнало значних руйнувань, а саме 45% (1 059 км автошляхів) мережі автомобільних доріг загального користування державного значення”, – заявив начальник Служби автомобільних доріг у Харківській області Андрій Алексєєв.

Також він зазначив, що російські окупанти знищили 16 штучних споруд на державних дорогах, з яких 12 знаходяться на балансі Служби. Частина цих доріг ще перебувають на окупованих територіях.

“Скільки часу та ресурсів потрібно, щоб усе відбудувати – поки що важко прогнозувати. Першочергово зусилля направляємо на облаштування тимчасових об‘їздів зруйнованих споруд та забезпечення проїзду пріоритетними напрямками, де це можливо”, – додав Андрій Алексєєв.

Нагадаємо, що через 3 місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України вперше запрацював Харківський метрополітен.