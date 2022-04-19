Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міськради.

Як зауважили у міській раді Маріуполя, завод засновано у 1886 році, тож він був найстарішим підприємством міста. Уже після Азовського судноремонтного заводу у місті почали з’являтись порт та металургійні заводи.

“Ось так “руській мір” залишає після себе руїну та смерть. Окупантам не потрібне наше місто та його люди. Їм потрібна лише територія та коридор до Криму. Цю дорогу вони будують на кістках десятків тисяч українців”, – зазначили у міськраді.

Також у міськраді Маріуполя наголосили: якщо місто опиниться у повній окупації росіян, його відновленням ніхто займатись не буде. Відродження Маріуполя можливе лише під прапором України.

ДОВІДКА: Азовський судноремонтний завод – найбільше в акваторії Азовського моря підприємство, що спеціалізується на судноремонті, суднобудуванні, машинобудуванні і перевалці вантажів.

Історія заводу починається у 1886 році, коли у Зінцевій балці були збудовані механічні майстерні для будівництва морського порту.

Азовський судноремонтний завод — єдиний в Україні судноремонтний завод з можливістю суднобудування. Завод має багаторічний досвід будівництва самохідних і несамохідних плавзасобів різного виду та призначення, плавучих доків, морських портово-рейдових нафтосміттєзбирачів, плавпричалів, понтонів та інших елементів корпусного суднобудування.

До його складу входить понад 100 об’єктів нерухомості, база відпочинку та майно, що не підлягає приватизації.

На Азовському узбережжі це підприємство є єдиним у своєму роді – воно здатне здійснювати обслуговування дуже великих суден, довжина яких сягає 200 метрів.