Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Голова нової групи KleptoCapture при Мін’юсті США, прокурор Ендрю Адамс повідомив, що низка російських олігархів, проти яких ще не запровадили санкції, переміщують своє майно, щоб захистити його від можливих майбутніх обмежень.

За словами Адамса, олігархи намагаються схвати яхти та інше рухоме майно у державах, які вони вважають “засекреченими”. Проте вони не розуміють, що зіштовхуються з надзвичайно високим рівнем міжнародної співпраці, завдяки якій відслідковуються доходи олігархів, отримані нечесними методами.

“Російські олігархи докладають чимало зусиль, щоб перемістити свої яхти та літаки до тих держав, де, на їх думку, юрисдикція не дозволить заморозити майно чи розслідувати їх походження”, – розповів американський прокурор.

Ендрю Адамс визнав, що зазвичай відстежувати майно російських еліт досить важко, тому що вони приховані за “горою фіктивних компаній, розкиданих по всьому світу”.

Проте прокуратурі США вдалось отримувати інформацію щодо майна олігархів РФ із тих місць, які раніше вважалась безпечними для них. Це відбувається на тлі сьогоднішніх подій, через які рівень спільного розуміння мети є чи не найвищим за всю історію, наголосив Адамс.

Водночас прокурор відмовився розповідати, які країни вже надали США інформацію щодо майна російських еліт та хто саме з олігархів перебуває під слідством. Він лише розповів, що основне завдання його групи – знаходити активи олігархів за кордоном, тому що еліти РФ перестали розміщувати свої активи та купувати майно у США після 2014 року.

“США не були привабливим місцем, де б олігархи хотіли тримати свої гроші. Основні їхні активи не знаходяться у нашій країні”, – розповів Ендрю Адамс.