Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що у Москві відбулася зустріч російського олігарха Петра Авена та казахського мільярдера Олександра Машкевича. За даними ГУР, під час зустрічі Авен заявив, що російських олігархів не влаштовує політика Путіна та дратують втрати, яких вони нині зазнають. Зокрема, санкції, накладені на Росію та конкретних бізнесменів через російське вторгнення в Україну, боляче вдарили по статках російських мільярдерів.

Стверджується, що представники російського великого бізнесу розглядають шляхи впливу на Путіна чи його близьке оточення, зокрема йдеться про силовий вплив. Проблема лише у тому, що президент РФ ізолювався від світу та практично нікого до себе не підпускає. І олігархів – насамперед. Одначе, російський бізнес це не зупиняє і дехто навіть готовий оплатити фізичне знищення російського диктатора.

Довідка: Петро Авен – російський політик та підприємець. Президент ВАТ Акціонерний комерційний банк “Альфа-Банк”. Офіційні статки: $5,3 млрд.

Олександр Машкевич: казахстанський мільярдер. За версією Forbes, у 2016 році його статки становили $1,5 млрд.