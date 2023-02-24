Протягом року повномасштабної російсько-української війни в Україні 23 найбагатші росіяни втратили 20% своїх статків. Йдеться про 67 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Загалом, станом на 24 лютого 2022 року 23 російські олігархи мали 339 мільярдів доларів та були в рейтингу 500 найбагатших людей світу.

Втрати росіян в чотири рази перевищують динаміку у порівнянні з іншими мільярдерами, які входять до списку найбагатших людей світу за версією Bloomberg Billionaires Index.

Найбільше коштів серед російських мільярдерів втратив Андрій Мордашов – власник компанії “Северсталь”, яка є одним із найбільших виробників сталі у РФ. Він збіднів на 6,7 мільярда. Тепер його статки оцінюють у 19,8 мільярда доларів.

Втім, є й ті, хто став багатшим. Найбільше свої кошти примножив Андрій Гур’єв – власник одного з найбільших у Європі виробників фосфорних добрив “ФосАгро”. Протягом року він заробив ще 2,1 мільярда і тепер має 9,6 мільярда доларів.

Аналіз свідчить про те, що окремі санкції з боку США, Великої Британії та Європейського Союзу мали обмежений довгостроковий ефект.

Сукупний капітал мільярдерів досяг найнижчого рівня лише через кілька тижнів після вторгнення, знизившись на 92 мільярди доларів і склав 248 мільярдів доларів станом на 9 березня 2022 року.