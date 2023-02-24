Про це повідомляє Bloomberg.
Загалом, станом на 24 лютого 2022 року 23 російські олігархи мали 339 мільярдів доларів та були в рейтингу 500 найбагатших людей світу.
Втрати росіян в чотири рази перевищують динаміку у порівнянні з іншими мільярдерами, які входять до списку найбагатших людей світу за версією Bloomberg Billionaires Index.
Найбільше коштів серед російських мільярдерів втратив Андрій Мордашов – власник компанії “Северсталь”, яка є одним із найбільших виробників сталі у РФ. Він збіднів на 6,7 мільярда. Тепер його статки оцінюють у 19,8 мільярда доларів.
Втім, є й ті, хто став багатшим. Найбільше свої кошти примножив Андрій Гур’єв – власник одного з найбільших у Європі виробників фосфорних добрив “ФосАгро”. Протягом року він заробив ще 2,1 мільярда і тепер має 9,6 мільярда доларів.
Аналіз свідчить про те, що окремі санкції з боку США, Великої Британії та Європейського Союзу мали обмежений довгостроковий ефект.
Сукупний капітал мільярдерів досяг найнижчого рівня лише через кілька тижнів після вторгнення, знизившись на 92 мільярди доларів і склав 248 мільярдів доларів станом на 9 березня 2022 року.
- Вищий антикорупційний суд задовольнив позов про конфіскацію активів російського олігарха українського (кубанського) походження Олега Дерипаски.
- Федеральний суд Манхеттена дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать російському олігарху Костянтину Малофєєву, що відкриває шлях для подальшого спрямування цих коштів Україні.
- У Міністерстві юстиції США заявили, що порушили справи проти росіянина Владислава Осипова та британця Річарда Мастерса, які намагалися вивести з-під санкцій яхту, яка, нібито, належить російському олігарху Віктору Вексельбергу.