У Центральному командуванні США заявили, що у Сирії російські пілоти намагаються вести "повітряний бій" із літаками Сполучених Штатів, що відображає агресивнішу модель поведінки РФ.

Про це повідомляє CNN.

Як зауважив полковник Джо Буччіно, ці спроби мали місце у кількох останніх випадках агресивної поведінки російських пілотів.

Зазначається, що росіяни не мають на меті збивати американські літаки. Імовірно, що вони просто намагаються спровокувати США та “втягнути Сполучені Штати у міжнародний інцидент”.

На відео, опублікованому Центральним командуванням США від 2 квітня, видно, як російський винищувач СУ-35 здійснює “небезпечне та непрофесійне” перехоплення американського винищувача F-16.

Друге відео від 18 квітня показує російський винищувач, який порушив повітряний простір коаліції та наблизився на відстань 600 метрів від американського літака: відстань, яку винищувач може подолати за лічені секунди.

Протягом останніх кількох років США використовували лінію розмежування між збройними силами у Сирії, щоб уникнути ненавмисних помилок або зіткнень, які можуть ненавмисно призвести до ескалації.

Представники США звернулися до своїх російських колег щодо нещодавніх інцидентів, і росіяни відповіли, сказав чиновник, але “ніколи не визнавали інцидент”.

За словами американського посадовця, з початку березня російські літаки загалом 85 разів порушили протоколи розведення військ, включаючи проліт надто близько до баз коаліції, недосягнення лінії розведення тощо.

Це також включає 26 випадків, коли озброєні російські літаки пролітали над позиціями США та коаліції в Сирії.

“Схоже, це відповідає новому способу роботи”, – сказав він.

Американські пілоти відмовилися брати участь у повітряних боях і дотримуються протоколів заходів з деконфлікції, додав посадовець.

США мають близько 900 військовослужбовців у Сирії в межах поточної кампанії по розгрому ІДІЛ.

Більш агресивна поведінка російських пілотів спостерігалася також за межами Сирії.

У березні російський винищувач СУ-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Зіткнення пошкодило пропелер безпілотника, змусивши його впасти у воду в результаті інциденту, який США описали як “небезпечний, непрофесійний” і навіть “безрозсудний”.