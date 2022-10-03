Поразка Росії в Харківській області та Лимані в поєднанні з неспроможністю Кремля ефективно та справедливо провести часткову мобілізацію докорінно змінюють російський інформаційний простір. Російський інформаційний простір суттєво відхилився від наративів Кремля та Міністерства оборони (МО) Росії про те, що ситуація загалом під контролем.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Спонсоровані Кремлем ЗМІ та російські мілблогери – відома спільнота Telegram, що складається з російських військових кореспондентів, колишніх довірених осіб і націоналістів – сумують через втрату Лаймана, водночас критикуючи бюрократичні провали часткової мобілізації. У російському інфопросторі пояснюють поразку навколо Лимана та Харківської області нездатністю російських військових належно забезпечити та посилити російські сили на півночі Донбасу та скаржаться на відсутність прозорості щодо перебігу війни.

Деякі гості сильно редагованих програм кремлівського телебачення, які вийшли в ефір 1 жовтня, навіть критикували рішення російського президента Володимира Путіна анексувати чотири українські області перед тим, як захистити їхні адміністративні кордони чи навіть лінію фронту, висловлюючи сумніви щодо здатності Росії коли-небудь окупувати ці території повністю. Кремлівські пропагандисти вже не приховують свого розчарування проведенням часткової мобілізації, часто обговорюючи незаконну мобілізацію деяких чоловіків і звертають увагу на такі проблеми, як алкоголізм серед новомобілізованих. Дехто, виступаючи в прямому ефірі по телебаченню, висловив стурбованість тим, що мобілізація не створить сили, необхідні для відновлення ініціативи на полі бою, враховуючи низьку якість російських резервів.

Раніше Кремлівський наратив зосереджувався на загальних заявах про прогрес і уникав детальних обговорень поточних військових операцій. Кремль ніколи відкрито не визнавав великої невдачі у війні до її нищівних втрат у Харківській області, що спонукало до часткової мобілізації резерву.

Міністерство оборони Росії постійно зосереджувалося на перебільшенні успіхів Росії в Україні з нечіткими оптимістичними заявами, оминаючи при цьому презентації конкретних деталей військової кампанії. Щоденний брифінг російського МО стверджував, що захоплював ті самі села більше одного разу, як спостерігали ISW та незалежні дослідники, і російське МО рідко публікує фотодокази, що підтверджують заяви про просування росіян.

Міністерство оборони Росії також намагалося нав’язати мілблогерам такий наратив. Радник міністра оборони РФ Андрій Ільницький 26 травня закликав російських журналістів і мілблогерів утриматися від детального висвітлення війни та не публікувати негативну інформацію, яка може допомогти Заходу проникнути в російський інформаційний простір і виграти “гібридну війну”.

Розпочалася двісті двадцять друга доба протистояння широкомасштабному російському вторгненню. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське.