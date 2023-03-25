Про це він повідомив у коментарі журналістам, передає російська пропагандистська агенція “ТАСС”.
У суботу, 25 березня Медведєв заявив, що вважає доцільним для РФ завантажувати та поширювати піратські копії контенту, який недоступний на території його країни через антиросійські санкції.
За його словами, росіяни мають завдати максимальну шкоду “усіляким нетфліксам”. Про це також повідомляла агенція ТАСС.
“Погоджуся з Дмитром Анатолійовичем. Ми ж маємо справу з піратами — [це] ті, хто нас пограбував, ті, хто захопив наші активи, вкрав наші активи…Фраза “піратський контент” уже під іншим соусом має сприйматися”, — сказав Пєсков.
Його запитали, чи користується він сам торентами. У відповідь Пєсков зазначив, що не вміє їх завантажувати робити, тому це роблять за нього.
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