Російські ППО збили власний дрон над Кримом

Джерело: Newsweek

Раніше так званий “глава” Криму Сергій Аксьонов заявив, що у східній частині півострова засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) був “заглушений і посаджений” український безпілотник. Він також уточнив, що внаслідок інциденту постраждалих та руйнувань не було та опублікував фотографію збитого дрона. Прокремлівські Telegram-канали одразу розповсюдили кадри загоряння безпілотника.

Однак інші повідомлення свідчать про те, що дрон був розвідувальним БПЛА Mohajer-6 іранського виробництва, який експлуатується Росією.

Роб Лі, старший науковий співробітник дослідницького центру зовнішньої політики, заявив у Twitter, що, ймовірно, Mohajer-6 збили російські ППО. Звіти свідчать про те, що це був “інцидент із дружнім вогнем”, – прокоментував допис Ukraine Weapons Tracker.

Looks as though an Iranian Mohajer-6 UCAV operated by Russia crashed in Crimea. Possible that it was downed by Russian air defenses or EW. https://t.co/Xz4s291TzWhttps://t.co/ctG0HyrWoD pic.twitter.com/jRCD1ODr5q

— Rob Lee (@RALee85) June 6, 2023