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Російські ППО збили власний дрон над Кримом

6 червня росіяни, ймовірно, збили власний безпілотник іранського виробництва над тимчасово окупованим Кримом.

Четвер, 8 червня 2023, 00:59
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Джерело: Newsweek

Раніше так званий “глава” Криму Сергій Аксьонов заявив, що у східній частині півострова засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) був “заглушений і посаджений” український безпілотник. Він також уточнив, що внаслідок інциденту постраждалих та руйнувань не було та опублікував фотографію збитого дрона. Прокремлівські Telegram-канали одразу розповсюдили кадри загоряння безпілотника.

Однак інші повідомлення свідчать про те, що дрон був розвідувальним БПЛА Mohajer-6 іранського виробництва, який експлуатується Росією.

Роб Лі, старший науковий співробітник дослідницького центру зовнішньої політики, заявив у Twitter, що, ймовірно, Mohajer-6 збили російські ППО. Звіти свідчать про те, що це був “інцидент із дружнім вогнем”, – прокоментував допис Ukraine Weapons Tracker.

Те, що це саме іранський безпілотник, можна визначити характерними частинами крил і шасі. Навіть пропагандистські канали заявили, що дрон спалахнув уже в повітрі, що говорить про його ураження зенітними системами. Там також припустили, що Mohajer-6 таки “пав жертвою дружнього вогню”.

Нагадаємо, у грудні на Запоріжжі росіяни збили власний гвинтокрил Ка-52.

Теги: іранський дрон, Крим, російські ппо збили свій дрон

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