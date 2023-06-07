Російські ППО збили власний дрон над Кримом

Джерело: Newsweek
Раніше так званий “глава” Криму Сергій Аксьонов заявив, що у східній частині півострова засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) був “заглушений і посаджений” український безпілотник. Він також уточнив, що внаслідок інциденту постраждалих та руйнувань не було та опублікував фотографію збитого дрона. Прокремлівські Telegram-канали одразу розповсюдили кадри загоряння безпілотника.
Однак інші повідомлення свідчать про те, що дрон був розвідувальним БПЛА Mohajer-6 іранського виробництва, який експлуатується Росією.
Роб Лі, старший науковий співробітник дослідницького центру зовнішньої політики, заявив у Twitter, що, ймовірно, Mohajer-6 збили російські ППО. Звіти свідчать про те, що це був “інцидент із дружнім вогнем”, – прокоментував допис Ukraine Weapons Tracker.
Looks as though an Iranian Mohajer-6 UCAV operated by Russia crashed in Crimea. Possible that it was downed by Russian air defenses or EW. https://t.co/Xz4s291TzWhttps://t.co/ctG0HyrWoD pic.twitter.com/jRCD1ODr5q
— Rob Lee (@RALee85) June 6, 2023
Те, що це саме іранський безпілотник, можна визначити характерними частинами крил і шасі. Навіть пропагандистські канали заявили, що дрон спалахнув уже в повітрі, що говорить про його ураження зенітними системами. Там також припустили, що Mohajer-6 таки “пав жертвою дружнього вогню”.
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