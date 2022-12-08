Російські пропагандисти запустили кампанію проти українських біженців у Європі – WP

Кремлівські пропагандисти у соціальних мережах розгорнули кампанію проти вимушених біженців з України. Росіяни намагаються "демонізувати" українців на тлі енергетичної кризи у Європі, щоб підірвати підтримку України.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

До прикладу, нещодавно в інтернеті опублікували відеоролик з потужною пожежею у житловому та заплаканою власницею будинку, яка дає інтерв’ю поруч зі згорілими уламками. У нижній частині екрана був надпис, що пожежу влаштували українські біженці.

Відео, яке містило логотип німецького таблоїда Bild, поширилося з невеликого облікового запису YouTube через додаток Telegram до російських державних ЗМІ, аж поки його не можна було знайти майже на всіх великих соціальних платформах.

Та, як з’ясувалось, відео було фейковим. Відеоролик змонтували з різних відео, які не пов’язані між собою, аби створити фальшивий репортаж і показати українських біженців як підбурювачів, які сіють хаос у Німеччині, де їх гостинно прийняли.

Поки російські війська продовжують обстрілювати українські міста, прокремлівські пропагандисти взялися за нову мету: налаштувати європейців проти 7,8 мільйона українських вимушених біженців. Роблячи це, російські пропагандисти доторкаються до глибоко вкорінених європейських розбіжностей щодо імміграції. Для цього росіяни знову використовують основні платформи соцмереж США, щоб посіяти розбіжності, як це було перед виборами президента США у 2016 році, коли за пост боролись Хіларі Клінтон та Дональд Трамп.

Експерти кажуть, що пропагандистська кампанія, яку материнська компанія Facebook Meta назвала “наймасштабнішою та найскладнішою операцією російського походження, яку ми зірвали з початку війни в Україні”, спрямована на розпалювання страху та розколу серед критично важливих європейських союзників України. І хоча європейці переважно підтримують вимушених біженців з України, є побоювання, що спроби Росії використовувати цю проблему як зброю можуть знайти свій відбиток.

У Німеччині, де проживає понад 1 мільйон українців, спроби підпалів і погрозливі графіті на будинках для біженців і школах в останні місяці свідчать про те, що повідомлення вже досягли радикальних окраїн. У багатьох випадках він поширюється через швидкозростаючий додаток Telegram, який модерує контент набагато менше, ніж визнані гіганти, такі як Facebook від Meta та YouTube від Google.

У жовтні в місцевому готелі, який був перетворений на центр для біженців під керівництвом Червоного Хреста в Гросс-Стромкендорфі, селі на північному узбережжі Німеччини, хтось за допомогою фарби перетворив знак Червоного Хреста на яскраво-червону свастику. Через два дні після нападу зі свастикою готель спалили. Це зробив німецький серійний підпалювач, стверджує влада. Кажуть, не вірять, що пожежа була політично мотивованою. Усі 14 українських біженців не постраждали.

“Російська дезінформація є довгостроковою інвестицією, і вона може стати дуже, дуже токсичною. Це може завдати реальної шкоди”, — сказала Губерта фон Восс, виконавча директорка німецького офісу Інституту стратегічного діалогу, лондонської некомерційної організації, яка вивчає екстремізм і дезінформацію.

У той час як європейці все ще переважною більшістю виступають за прийом українців, підтримка в ключових країнах зменшується. Опитування Фонду Бертельсмана показало, що частка німців, які вважають, що країна повинна прийняти біженців з України, знизилася з 86% у березні, на початку війни, до 74% у вересні.

“Брехня про українських біженців і спроби заробити на страхах європейців поки що не поляризували чи не сформували суспільний дискурс. Але частка інформації, яка є ворожою щодо українських біженців, зростає та викликає більше залучення в соціальних мережах”, – йдеться в нещодавньому дослідженні Європейського парламенту, проведеному Брюссельським центром європейської політики.

Російські наративи дезінформації також проникли в мейнстрім політики. У вересні Фрідріх Мерц, лідер німецької опозиційної Християнсько-демократичної партії, звинуватив українських біженців у «”соціальному туризмі” — використанні переваг німецької системи соціального забезпечення під час поїздок туди й назад в Україну, що часто рекламується прокремлівськими виданнями. Пізніше він вибачився.

Також є ознаки того, що пропаганда проти біженців може знайти свій відбиток серед уже радикалізованих маргіналів, які виходять на вулиці для щотижневих демонстрацій проти цін на енергоносії.

В одному з інцидентів у східному місті Лейпциг у жовтні учасники маршу зіткнулися з групою українських біженців, які протестували проти бомбардувань Росії. Один протестувальник назвав групу українців “свинями”, додавши: “Ви живете на наші гроші”, а інші скандували “Нацисти геть”. (Прирівнювання українців до нацистів було домінуючою темою російської пропаганди відтоді, як президент РФ Володимир Путін намагався виправдати вторгнення “денацифікацією” України).

26-річна Катерина Пікалова з українського міста Дніпро, яка допомагала в організації української демонстрації, описала ситуацію як “хаос”, але сказала, що її це не здивувало. Вона пригадала недавній випадок, коли до неї та її матері, яка нещодавно прибула як біженка, на вулиці підійшов чоловік, який почав порівнювати українців із нацистами, посилаючись на зображення, які він бачив в Інтернеті.

“Чуєш це на вулиці і розумієш, що йде ця російська психологічна операція. Цю велику російську машину неможливо зупинити, вона всюди. Ви можете побачити це в Інтернеті, ви можете відчути це на вулицях”, – сказала Пікалова.

Експерти кажуть, що демонізація українських біженців у Німеччині через обман у соціальних мережах і фальшиві новини є характерним підступним напрямом дезінформації від російських пропагандистів, які вже давно демонструють вміння використовувати внутрішні політичні суперечності інших країн для досягнення своїх цілей.

А Німеччина – це та країна, де транслюють російські канали. До того, як німецька влада закрила у березні RT DE, це німецькомовне відділення російського державного телеканалу Russia Today було найбільше взаємодіючим із німецькомовним ЗМІ у Facebook і третім у Twitter, згідно з дослідженням минулого року проведеного Німецьким фондом Маршалла.

Наратив проти біженців почався, коли перші вимушені українці-втікачі перетнули кордон, але набув поширення навесні та влітку, після того, як перші спроби виправдати лютневе вторгнення Росії або применшити його як “спеціальну військову операцію” не переконали західну аудиторію.

У той час як минулі хвилі дезінформації щодо біженців з Близького Сходу зображували їх як “культурну” загрозу для європейців, кампанія проти українських біженців представляє їх як загрозу здоров’ю та багатству європейців, виявив Центр європейської політики.

Зростаюча кількість досліджень показує, що повідомлення проти вимушених біженців з України підживлюються розгалуженою, скоординованою, розташованою в Росії мережею фейкових новинних вебсайтів, каналів Telegram, каналів YouTube та Instagram і навіть петицій на Change.org. І це систематично посилюється арміями фальшивих облікових записів у соціальних мережах, справжніми прокремлівськими впливовими людьми та обліковими записами російських державних ЗМІ практично на всіх основних соціальних платформах.

Хто саме в Росії стоїть за цим, поки не ясно, і дослідники ще не знайшли прямих зв’язків із Кремлем. Але хто б це не був, здається, він добре забезпечений, має досвід у кампаніях з дезінформації та дуже наполегливий.

Нове дослідження Інституту стратегічного діалогу, опубліковане The Washington Post перед публікацією, дає найдетальніше розуміння кампанії з дезінформації, підкреслюючи її фокус на українських біженцях і простежуючи, як кампанія працювала, щоб проштовхнути конкретні наративи до європейської аудиторії.

Звіт зосереджується на конкретному каналі Telegram із близько 10 000 підписників, який називається Deutsche Wahrheit (“Німецька правда”), як мікросвіт ширшої кампанії.

Хоча назва та публікації каналу були німецькою мовою, дослідники помітили, що назви файлів відео та кліпів, які він завантажував, часто були російською. Ці файли також містили назви папок і назви проєктів, які збігалися з тими, які були знайдені на відео, опублікованих обліковими записами, раніше ідентифікованими як частина прокремлівської пропагандистської мережі.

Згідно з дослідженням ISD, із 219 відео, опублікованих у Deutsche Wahrheit у період з 15 квітня по 11 липня, 40% згадують біженців. Інші відео мали на меті загальніше пов’язати Україну з нацизмом, дискредитувати конкретних українських лідерів або звинуватити в енергетичних проблемах Європи та інфляції підтримку України.

Дописи, багато з яких містили підроблені або фальсифіковані відео, зроблені так, щоб виглядати як репортажі основних ЗМІ, про причетність українських біженців до всього: від планування терактів до завезення віспи мавп до Німеччини.

Фальшивий ролик, на якому показано, як українські біженці підпалюють будинок німців, які їх прихистили, у Вульфені, був одним із таких. Його розповсюдження пропонує практичне дослідження того, як кампанія використовувала невеликі, незрозумілі облікові записи для насадження та, можливо, фокус-групи неправди, яку потім могла поширити на ширшу аудиторію, залишаючись на крок попереду модераторів контенту великих платформ.

14 травня хтось створив німецькомовний канал YouTube із назвою, яка перекладається як “Новини та чутки” і завантажив підроблений ролик новин Bild. Він отримав мізерні 12 лайків і пізніше був видалений.

Однак того ж дня відео було завантажено на телеграм-канал Deutsche Wahrheit, який, схоже, послужив раннім або оригінальним джерелом для багатьох відео в кампанії.

Наступного дня відео облетіло великі російськомовні канали Telegram, деякі з яких мали сотні тисяч підписників. 19 травня він потрапив у заголовки російських ЗМІ, включаючи Sputnik та інформаційне агентство РІА ФАН. Він також поширився на китайську соціальну мережу Weibo, де його переглянули сотні тисяч разів.

Хоча відео зрештою було розвінчано, деякі з історій були коли-небудь виправлені або відкликані. А посилання на статті та відео продовжували циркулювати в Telegram, Twitter і Facebook, де підроблені облікові записи зі згенерованими зображеннями профілів систематично поширювали їх.

Громадська телевізійна мережа Німеччини ZDF у серпні вперше пов’язала серію таких фальшивих новинних відео, які нібито походять від німецьких видань, таких як Bild, Die Welt і Der Spiegel, із скоординованою кампанією з дезінформації. ZDF зазначив, що деякі фейкові відео рекламувалися в рекламі у Facebook.

Це викликало розслідування Meta, яке виявило ще десятки сайтів фейкових новин і прикладів дезінформації, спрямованої на європейську аудиторію, насамперед у Німеччині, і приписало кампанію російського походження. Meta видалила всіх, кого могла знайти. Хоча обліковий запис Deutsche Wahrheit в Instagram пережив ці зачистки, прессекретарка Meta Маргарита Франклін підтвердила, що він був частиною тієї ж кампанії, а Instagram призупинив його в листопаді після запитів The Post.

Такі розслідування стали частиною діяльності Facebook і, меншою мірою, Twitter і YouTube, оскільки вони вперше виявили докази втручання Росії у вибори в США 2016 року.

Але в міру того, як модерація вмісту зросла на основних американських соціальних платформах, пропагандисти та екстремісти знайшли нові засоби виходу. Серед них Telegram, який став провідним каналом зв’язку в більшості країн Східної Європи, включаючи Росію та Україну.

Прессекретар Telegram Ремі Вон захистив роль компанії в інформаційній екосистемі. Вон не заперечував, що Telegram дотримується принципу laissez faire щодо каналів, які поширюють дезінформацію, але сказав, що працює над розширенням ініціативи перевірки фактів.

“Наше переконання, що найпотужнішим інструментом боротьби з дезінформацією є поширення перевіреної інформації”, — сказав Вон.

Лише близько 2 мільйонів німців підписані на канали Telegram, додав Вон, тому, за його словами, навряд чи канали Telegram можуть відігравати помітну роль в інформаційному ландшафті Німеччини, не кажучи вже про те, щоб використовувати їх як інструмент для дезінформації.

Однак влада Німеччини попередила, що Telegram став “засобом радикалізації”, і в жовтні суд оштрафував компанію на 5 мільйонів доларів за недотримання німецького законодавства щодо повідомлення про незаконний контент.

7 грудня влада Німеччини заарештувала 25 членів, як вони назвали, “терористичної групи”, підозрюваної у змові з метою штурму парламенту та силового повалення держави. Прокуратура заявила, що учасники дотримувалися суміші теорій змови та звинуватили ватажка у зв’язку з російськими офіційними особами під час його спроб встановити новий порядок у Німеччині.

Визначити роль російської пропаганди серед внутрішнього екстремізму може бути складно, тому що іноземні та вітчизняні діячі часто працюють узгоджено, сказала Піа Ламберті, співдиректорка CeMAS, німецького аналітичного центру, який відстежує онлайн-теорії змови та екстремізм.

“У мережі створюється певна атмосфера, і це дає людям думку, що їм потрібно щось із цим робити — іноді у формі реальних злочинів на ґрунті ненависті”, – сказаала вона.

Влітку графіті з поганим написанням англійської мови “kill Ukrain kids” було нанесено на школу, в якій навчаються біженці, у східному німецькому місті Лейпциг, тоді як інший дитячий садок у місті, який відвідують українці, став мішенню для підпалу. У жовтні в саксонському Бауцені підпалили запланований для неукраїнських біженців будинок.

Поки кількість нападів на центри для біженців лише трохи зросла на тлі напруги понад мільйона новоприбулих. За офіційними даними, наведеними німецькою пресою, до жовтня цього року в Німеччині нападів було 65, у порівнянні з 70 за весь минулий рік, до початку української хвилі

Але останніми місяцями у біженців спостерігається дедалі більше !погана атмосфера”, – сказала Ульріке Зееманн-Кац, голова ради біженців у Мекленбурзі-Передній Померані, землі, де розташований згорілий центр для біженців.

І з настанням зими офіційні особи заявили, що очікують зростання прибуття юіженців, оскільки російські обстріли завдають серйозної шкоди українській інфраструктурі — так само, як вплив енергетичної кризи може бути найсильніше відчутним у Німеччині. Зіман-Кац сказала, що її організація отримала наплив електронних листів із проханням надати допомогу німцям, а не біженцям.

“Іноді це навіть не обов’язково повинні бути образи – часто вони просто роблять заяви, засновані на російській пропаганді”, – сказала вона.

Настрої проти біженців підігрівають щотижневі вуличні демонстрації по всій Німеччині, сказала Зіман-Кац. Регулярні демонстрації проти вакцин від коронавірусу та заборони карантину перетворилися на протести через війну та високі ціни на енергоносії, а настрої проти біженців також зросли.

31 жовтня в місті Шверін на півночі Німеччини сотні демонстрантів зібралися біля сходів міського музею 19-го століття біля банеру із запитанням: “Ви хочете померти з голоду чи замерзнути?”.

Учасники несли російські та німецькі прапори, а спікер зачитав нібито “свідчення” працівника енергетичної галузі, який попереджав про обвал в електромережі.

“Можливо, ви вже прочитали це в каналах”, — почав він, посилаючись на Telegram. З настанням ночі натовп збільшився до кількох тисяч.

64-річна сказала, що бачить українських дітей-біженців з новими велосипедами.

“Є німецькі діти, які не можуть собі цього дозволити. Чому біженець повинен їздити на велосипеді? Біженець може ходити”, — сказала вона.

Вона поскаржилася, що державна підтримка означає, що біженці можуть залишати вікна відчиненими, коли увімкнено опалення, а пенсіонерам важко оплачувати рахунки. Жінка говорила на умовах анонімності, оскільки боялася потенційних наслідків, і, як і інші учасники демонстрації, висловила недовіру до “основних ЗМІ”.