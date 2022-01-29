Про це повідомила українська омбудсман Людмила Денісова
Рибалки вийшли в море 25 січня на риболовецькому судні “Волга” з Генічеська Херсонської області та додому не повернулися. За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун і його прибило до міста Щолкіне в тимчасово окупованому Криму.
Українську сторону про затримання РФ ніяк не поінформувала.
ГУ Нацполіції в Херсонській області порушило кримінальне провадження за ч.1ст.146-1 ККУ (насильницьке зникнення).
- Нагадаємо, у російському СІЗО-1 у Ростові-на-Дону стався спалах коронавірусної інфекції та небезпечного захворювання шкіри корости. В установі незаконно утримують 33 українських політв’язнів
- Нагадаємо, що до політв’язня кримськотатарського походження Сервета Газієва, який незаконно утримується у ростовському СІЗО, застосували фізичне насильство працівники лікарні.
- Також торік так званий суд у тимчасово окупованому Криму засудив громадянина України та керівника місцевої громади “Свідків Єгови” Ігоря Шмідта до шести років ув’язнення. Його звинувачують в організації екстремістської діяльності.
- Нагадаємо, у в’язницях та СІЗО на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини незаконно утримують 30 жінок.
- Серед 47 країн Європи Україна – у трійці лідерів з найбільшою кількістю програних справ у Європейському суді з прав людини.