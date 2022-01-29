Російські прикордонники затримали в акваторії Чорного моря двох українських рибалок Руслана Романюту та Івана Герасименка. За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун і його прибило до міста Щолкіне в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила українська омбудсман Людмила Денісова

Рибалки вийшли в море 25 січня на риболовецькому судні “Волга” з Генічеська Херсонської області та додому не повернулися. За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун і його прибило до міста Щолкіне в тимчасово окупованому Криму.

Українську сторону про затримання РФ ніяк не поінформувала.

Денісова наголосила, що затримання українських рибалок країною-окупантом суперечить усім міжнародним нормам права і звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити заходів щодо звільнення незаконно затриманих українців.

ГУ Нацполіції в Херсонській області порушило кримінальне провадження за ч.1ст.146-1 ККУ (насильницьке зникнення).