Російські ракетні атаки в Україні «є воєнними злочинами» – речник Єврокомісії

16 лютого речник Європейської комісії Петер Стано заявив, що російські атаки безпілотниками та ракетами в Україні "є воєнними злочинами" і "є неприйнятними".

Про це повідомляє CNN.

Стано зауважив, що нічні невибіркові ракетні та безпілотні атаки з боку Росії є продовженням систематичного та цинічного терору проти України та її народу.

Ці дії є воєнними злочинами, є неприйнятними, мають бути припинені. Причетні до цих злочинів будуть притягнуті до відповідальності”, – зазначив у Twitter.

Ukraine: Overnight indiscriminate missile & drone attacks by 🇷🇺 represent continued systematic & cynical terror against 🇺🇦 & its people.These acts constitute war crimes,are unacceptable, must stop. Those involved in these crimes will be held to account. — Peter Stano (@ExtSpoxEU) February 16, 2023

Раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Гаазі буде створено міжнародний центр з переслідування в Україні “злочину агресії”. ООН визначила агресію як “застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної цілісності чи політичної незалежності іншої держави або будь-яким іншим способом, що суперечить Статуту Організації Об’єднаних Націй”.

Росія має відповісти перед судом за свої злочини. Прокурори з України та Європейського Союзу вже працюють разом. Ми збираємо докази, і як перший крок, я радий повідомити, що в Гаазі буде створено міжнародний центр з переслідування злочину агресії в Україні”, – заявила президентка Єврокомісії 2 лютого в Києві, виступаючи спільно з президентом України Володимиром Зеленським.

Окрім цього, Парламентська асамблея Ради Європи одностайно проголосувала за “вимагання” створення спеціального міжнародного трибуналу для судового переслідування російських і білоруських політичних і військових лідерів “за злочин агресії в Україні”.

Воєнний злочин. Відповідно до Женевської конвенції 1949 року воєнним злочином є будь-яка дія, в якій солдати та командири не забезпечують поваги до цивільного населення або незаконно піддають цивільні об’єкти військовим діям. Міжнародний кримінальний суд має конкретні визначення геноциду, воєнних злочинів, злочинів проти людства та злочину агресії. Зокрема, напади на цивільне населення, порушення Женевських конвенцій і націлювання на конкретні групи осіб можуть бути потенційними воєнними злочинами.

У ніч на 16 лютого російські окупаційні війська здійснили черговий ракетний обстріл України. Загалом було випущено понад 30 ракет, частина з яких вдарили по українських областях.

Також стало відомо, що російські військові можуть готувати масовану ракетну атаку по Україні на річницю повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.