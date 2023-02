Російські ракетні атаки в Україні «є воєнними злочинами» – речник Єврокомісії

Про це повідомляє CNN.

Стано зауважив, що нічні невибіркові ракетні та безпілотні атаки з боку Росії є продовженням систематичного та цинічного терору проти України та її народу.

Ці дії є воєнними злочинами, є неприйнятними, мають бути припинені. Причетні до цих злочинів будуть притягнуті до відповідальності”, – зазначив у Twitter.

Ukraine: Overnight indiscriminate missile & drone attacks by 🇷🇺 represent continued systematic & cynical terror against 🇺🇦 & its people.These acts constitute war crimes,are unacceptable, must stop. Those involved in these crimes will be held to account.

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) February 16, 2023