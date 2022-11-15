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Російські ракети впали на території Польщі: реакція країн НАТО

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони, ймовірно, через російські ракети, що впали на територію країни, спричинивши загибель двох осіб. Міністри оборони країн НАТО вже висловили свою позицію.

Вівторок, 15 листопада 2022, 21:54
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Про це повідомляють #Букви.

Польські ЗМІ оприлюднили неофіційну інформацію про аварію в Пшеводові в Грубешівському районі, який розташований біля кордону з Україною. Як стало відомо “Інтерну”, там загинули двоє людей, на місці перебувають рятувальні служби та представники армії. Причина вибуху поки що невідома.

Водночас міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс констатував, що злочинний російський режим випустив ракети, які вцілили не лише по цивільним українцям, а й впали на територію НАТО в Польщі.

“Латвія повністю підтримує польських друзів і засуджує цей злочин”, – наголосив він.

Міністерство оборони Естонії також висловило свою чітку позицію щодо інциденту.

“Ми тісно консультуємося з Польщею та іншими членами Альянсу. Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею”, – йдеться у дописі оборонного відомства.

Своєю чергою, прессекретар Пентагону Пет Райдер поінформував, що США “знають про повідомлення преси про те, що дві російські ракети вдарили по території Польщі поблизу кордону з Україною”, але наразі не мають інформації для підтвердження цих повідомлень.

Міністерство оборони повторило, що США “будуть захищати кожен дюйм території НАТО”, поки США чекають додаткової інформації.

Водночас Райдер зауважив, що США “дуже впевнені” у захисті своїх сил у Європі.

“Коли йдеться про захист сил, ми завжди дуже серйозно ставимося до безпеки наших військ, де б вони не служили”, —  наголосив він.

Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.

Перші вибухи було чутно у Києві близько 15:34, а після цього стали надходити повідомлення з інших частин країни. Після завдання ударів у низці міст України частково зникло світло.

Теги: Естонія, країни НАТО, Латвія, масовані обстріли, Польща, російські ракети, США, територія Польщі, Пентагон

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