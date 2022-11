Російські ракети впали на території Польщі: реакція країн НАТО

Про це повідомляють #Букви.

Польські ЗМІ оприлюднили неофіційну інформацію про аварію в Пшеводові в Грубешівському районі, який розташований біля кордону з Україною. Як стало відомо “Інтерну”, там загинули двоє людей, на місці перебувають рятувальні служби та представники армії. Причина вибуху поки що невідома.

Водночас міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс констатував, що злочинний російський режим випустив ракети, які вцілили не лише по цивільним українцям, а й впали на територію НАТО в Польщі.

My condolences to our Polish brothers in arms. Criminal Russian regime fired missiles which target not only Ukrainian civilians but also landed on NATO territory in Poland. Latvia fully stands with Polish friends and condemns this crime.

Міністерство оборони Естонії також висловило свою чітку позицію щодо інциденту.

Latest news from Poland is most concerning. We are consulting closely with Poland and other Allies. Estonia is ready to defend every inch of NATO territory. We’re in full solidarity with our close ally Poland 🇵🇱

— Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 15, 2022