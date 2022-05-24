Про це повідомив радним мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його даними, при розмінуванню металургійного заводу “Азовсталь”, звідки нещодавно почали вивозити українських військових та цивільних, на міні підірвались четверо російських саперів.
Андрющенко наголосив, що росіяни не загинули, однак отримали різноманітні травми. Зокрема один із них у важкому стані, двоє у стані середньої важкості, а один ворожий сапер отримав легкі поранення.
“Вважаю що новина, яку можна вважати за хорошу”, – написав Андрющенко додавши, що це відплата за злочини окупантів.
- Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни зупинили розбір завалів багатоповерхівки через відмову місцевих збирати близько 200 тіл загиблих.
- Також міська рада Маріуполя опублікувала імена колаборантів з місцевої фракції “Опозиційної платформи – За життя”. Вони перейшли на сторону росіян від початку наступу на Україну.