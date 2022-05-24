У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі декілька саперів із РФ підірвались на міні, при розмінуванні заводу "Азовсталь".

Про це повідомив радним мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, при розмінуванню металургійного заводу “Азовсталь”, звідки нещодавно почали вивозити українських військових та цивільних, на міні підірвались четверо російських саперів.

Андрющенко наголосив, що росіяни не загинули, однак отримали різноманітні травми. Зокрема один із них у важкому стані, двоє у стані середньої важкості, а один ворожий сапер отримав легкі поранення.

“Вважаю що новина, яку можна вважати за хорошу”, – написав Андрющенко додавши, що це відплата за злочини окупантів.