У Гостомелі (Київська область) знайдено вбитими 11 мирних українців. Тіла загиблих знаходились в одному з гаражів селища.

Про це повідомив колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його словами, сьогодні у Гостомелі, який деякий час перебував у російській окупації, знайшли тіла 11 місцевих мирних жителів.

Тіла були знайдені у гаражі на вулиці Святопокровській. Як повідомили місцеві жителі Гостомеля, тіла сюди принесли російські окупанти, які перед цим і вбили українців.

“Місцеві кажуть, снайпери орків тренувались, розстрілюючи людей…А потім стягнули убитих в гараж”, – написав Аваков.