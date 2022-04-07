Про це повідомив колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
За його словами, сьогодні у Гостомелі, який деякий час перебував у російській окупації, знайшли тіла 11 місцевих мирних жителів.
Тіла були знайдені у гаражі на вулиці Святопокровській. Як повідомили місцеві жителі Гостомеля, тіла сюди принесли російські окупанти, які перед цим і вбили українців.
“Місцеві кажуть, снайпери орків тренувались, розстрілюючи людей…А потім стягнули убитих в гараж”, – написав Аваков.
Сегодня в Гостомеле, возле Бучи, в одном из гражей на улице Святопокровской, полиция обнаружила 11 убитых гражданских…
Местные жители говорят.. снайперы орчьи тренировались, расстреливая людей..а потом стащили убитых в гараж 😞😡 #BuchaMassacre pic.twitter.com/Xc7BbpCD8M
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 6, 2022
- Нагадаємо, Папа Римський Франциск 6 квітня засудив “різанину у Бучі” та розгорнув і поцілував прапор України, надісланий із Бучі – міста, де посеред вулиці лежали тіла загиблих мирних жителів, вбитих російськими окупантами.
- Також жителі нещодавно звільненої Бучі (Київська область) розповіли про жахіття, пережите під час російської окупації. За свідченнями місцевих мешканців, загарбники катували людей, грабували та розстрілювали без жодної причини.
- Раніше голова територіальної громади селища Бородянка (Київська область) Георгій Єрко розповів, як російські солдати окупували населений пункт та про вчинені ними воєнні злочини проти мирних жителів.