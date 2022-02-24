Про це йдеться у дописі Олександра Фельдмана у Facebook.
За його словами, Росія обстрілює не лише стратегічні та військові об’єкти, як про це говорив президент РФ Володимир Путін.
Фельдман повідомив, що декілька російських снарядів розірвалися саме на території “Фельдман Екопарку”, унаслідок чого є поранені та вбиті тварини.
У коментарях Фельдман сповістив, що загинуло два олені, а в клітках приматів вибиті вікна.
- Нагадаємо, під час нападу Росії на Україну важливо дотримуватися коротких інструкцій, які можуть врятувати життя. До таких відносяться поради щодо правил поведінки під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню, артобстрілів та стрілецької зброї.