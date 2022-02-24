Народний депутат України Олександр Фельдман, власник "Екопарку", заявив про те, що російські снаряди влучили в його зоопарк.

Про це йдеться у дописі Олександра Фельдмана у Facebook.

За його словами, Росія обстрілює не лише стратегічні та військові об’єкти, як про це говорив президент РФ Володимир Путін.

Фельдман повідомив, що декілька російських снарядів розірвалися саме на території “Фельдман Екопарку”, унаслідок чого є поранені та вбиті тварини.

У коментарях Фельдман сповістив, що загинуло два олені, а в клітках приматів вибиті вікна.