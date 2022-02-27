Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України з посиланням на інформацію Держінспекції ядерного регулювання України.

Повідомляється, що цієї ночі Росія бомбардувала Київ всіма доступними агресору видами зенітного та ракетного озброєння – один зі снарядів влучив у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії “Об’єднання Радон”.

Працівники пункту знаходяться в укритті, тому наразі відсутня можливість оцінки масштабу руйнувань.

Однак, згідно з попередньою оцінкою Держатомрегулювання, за межами санітарно-захисної зони, загрози населенню наразі немає. Радіаційний фон у нормі. Розгерметизації не відбулося.

Раніше джерело #Букв із розвідки повідомило, що окупанти прагнуть екологічної катастрофи в Україні. Зокрема, сьогодні вдень над Чорнобильською атомною електростанцією була імітація повітряного бою.

“Досягається мета: екологічна катастрофа не лише в Україні, але й в Європі плюс повна втрата енергетичної системи України. І наслідки, від яких ми не оговтаємось…”, – заявило джерело #Букв, наголосивши, що у пропагандистських джерелах інформації це питання обговорюється досить активно.