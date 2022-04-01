Солдати РФ перешкоджають евакуації людей з Мелітополя на підконтрольні Україні території. Натомість російські окупаційні війська "пропонують" виїжджати в окупований Крим.

Про це сповістив міський голова Мелітополя Іван Федоров в етері національного телемарафону.

За словами Федорова, у місті все ще залишається близько 70-75 тисяч людей. Своєю чергою, російські солдати всіляко перешкоджають Україні допомагати місцевим. Зокрема, гуманітарний конвой із Запоріжжя добирається до міста дві доби, хоча зазвичай ця дорога займає 3-4 години.

“Неофіційні маршрути вони також перекривають, не пускають людей, всіх відправляють лише на Крим. Кажуть, що в Крим можна виїхати без проблеми. Але наші люди не хочуть їхати в Крим, вони хочуть їхати в Україну”, – заявив Іван Федоров.

Також мер Мелітополя заявив, що росіяни навмисне затримують людей, щоб пізніше використовувати їх як заручників.