Військовослужбовець РФ, який знаходиться на Донецькому напрямку, розповів, що росіяни очікують на ймовірний наступ українських військ.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки України у Telegram.

“Хохли на нас техніку зводять. До 25–го числа хочуть нас вибити”, — сказав військовий РФ Сергій у розмові зі своєю співрозмовницею, заявивши, що такий наказ українці отримали, нібито, від “америкосів”.

Також цей військовослужбовець сказав, що армійці у їхніх підрозділах змінюють, адже їх постійно вбивають: “У нас людей взагалі вже не залишилося. Їсти немає чого”, — сказав окупант.

Водночас його співрозмовниця відповідає, що інша жінка, на ім’я Інна має передати солдатам тушкованку, каші, і “щось смачненьке”: “Нам ця їжа. Нам часник, лук потрібні, це найголовніше. А ось ці каші. Доширак тільки. Каші нам не потрібні. Ці каші уже їсти неможливо. Ми півтора місяця їмо каші”, — зазначив росіянин.

Раніше розвідники неодноразово говорили, що росіяни також скаржаться рідним на втрати, пияцтво та дезорганізованість своєї армії.