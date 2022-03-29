У Розівці російські окупаційні війська викрали українську журналістку Ірину Дубченко. Дівчина залишалася у смт через необхідність доглядати бабусю.

Про це сповістив журналіст Яків Носков.

За його словами, російські військові вивезли її у напрямку окупованого Донецька для проведення так званих “слідчих дій”. А звинувачують її ЗС РФ у тому, що вона “підтримувала і переховувала” бійців ЗСУ.

Ба більше, перед викраденням російські солдати розправилися з українськими військовими, які перебували на лікуванні у місцевому медзакладі, що є черговим порушенням правил війни з боку РФ.

У Дубченко залишилася маленька донька, яку вона попередньо встигла відправити до батьків у Запоріжжя.