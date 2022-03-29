Про це сповістив журналіст Яків Носков.
За його словами, російські військові вивезли її у напрямку окупованого Донецька для проведення так званих “слідчих дій”. А звинувачують її ЗС РФ у тому, що вона “підтримувала і переховувала” бійців ЗСУ.
Ба більше, перед викраденням російські солдати розправилися з українськими військовими, які перебували на лікуванні у місцевому медзакладі, що є черговим порушенням правил війни з боку РФ.
У Дубченко залишилася маленька донька, яку вона попередньо встигла відправити до батьків у Запоріжжя.
- Нагадаємо, окупаційні війська РФ проникли до офісу Представництва президента України в АР Крим. Вони ймовірно винесли техніку із документами.
- Правозахисна організація Amnesty International звинуватила РФ у скоєнні воєнних злочинів в Маріуполі, а також пообіцяла згодом опублікувати розслідування.
- 26 березня російські військові викрали поранених дітей з першої лікарні Маріуполя. Пізніше стало відомо, що росіяни почали записувати пропагандистські відео для своїх телеканалів.