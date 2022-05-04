Про це сповістив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, внаслідок ворожих обстрілів двох сіл були пошкоджені кілька десятків житлових будинків, а у магазині, школі та дитячому садку повибивало шибки.
Водночас очільник місцевої ОВА додав, що серед населення загиблих та постраждалих через ворожий обстріл немає. Більшість місцевих мешканців встигли залишити небезпечну територію.
- Нагадаємо, на деокупованих територіях Київщини правоохоронці знайшли тіла ще 20 вбитих російськими солдатами мирних мешканців. Загалом кількість загиблих від рук окупаційної армії сягнула понад 1200 цивільних осіб.
- З Луганської області загарбники вивезли або знищили понад 100 тисяч тонн зерна. У регіоні не можуть провести посівну через інтенсивні бойові дії.