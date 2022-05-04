Російські солдати обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" Великомихайлівську громаду, що у Синельниківському районі Дніпропетровщини.

Про це сповістив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів двох сіл були пошкоджені кілька десятків житлових будинків, а у магазині, школі та дитячому садку повибивало шибки.

Водночас очільник місцевої ОВА додав, що серед населення загиблих та постраждалих через ворожий обстріл немає. Більшість місцевих мешканців встигли залишити небезпечну територію.