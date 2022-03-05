Відеозвернення опубліковано в офіційному Twitter-акаунті України.
Телеведучий записав відео російською мовою та почав звернення з вже традиційного направлення російського корабля у “відомому напрямку”. Після цього він закликав російських окупантів припинити наступ та “розвернутися”.
“Російські солдати, знаєте що? Ви маєте йти додому. Просто піти додому. Ви знаєте, що те, що ви робите, ще неправильно. Українці — молодці!”, – зазначив Гайнеман.
Jamie Hyneman has something to say and he asked us to share it with all of you pic.twitter.com/XKrK8J7P83
— Ukraine / Україна (@Ukraine) March 4, 2022
- Нагадаємо, Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен переконаний, що Україна може виграти війну з рф.
- Журналіст-розслідувач видання “Bellingcat” Христо Грозев висловив переконання, що ресурсів російської армії вистачить ще максимум на два дні. Водночас він застеріг, що у цьому також є небезпека.
- У Білому домі запевнили, що в Україні зараз задіяні 90% військ, які РФ готувала для нападу. Захоплення Києва — нашої столиці — все ще лишається кінцевою метою Путіна.