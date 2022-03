Відеозвернення опубліковано в офіційному Twitter-акаунті України.

Телеведучий записав відео російською мовою та почав звернення з вже традиційного направлення російського корабля у “відомому напрямку”. Після цього він закликав російських окупантів припинити наступ та “розвернутися”.

Jamie Hyneman has something to say and he asked us to share it with all of you pic.twitter.com/XKrK8J7P83

— Ukraine / Україна (@Ukraine) March 4, 2022