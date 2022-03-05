Ведучий відомого шоу "Руйнівники міфів" Джеймі Гайнеман звернувся до бойовиків з вимогою припинити війну та покинути українські землі.

Відеозвернення опубліковано в офіційному Twitter-акаунті України.

Телеведучий записав відео російською мовою та почав звернення з вже традиційного направлення російського корабля у “відомому напрямку”. Після цього він закликав російських окупантів припинити наступ та “розвернутися”.

“Російські солдати, знаєте що? Ви маєте йти додому. Просто піти додому. Ви знаєте, що те, що ви робите, ще неправильно. Українці — молодці!”, – зазначив Гайнеман.