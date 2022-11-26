Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області у Facebook.
45-річний мешканець селища Куп’янськ-Вузловий працював на залізниці: “Його розстріляли окупанти, коли він під’їжджав до свого будинку”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці 26 провели огляд та вилучили тіло загиблого, якого було поховано на місцевому кладовищі. Для встановлення причини смерті померлого направили на судово-медичну експертизу.
У поліції уточнили, що передбачається покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Вилучення тіла і документацію чергового злочину РФ проводять слідчі Куп’янського райвідділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.
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