Російська армія цілеспрямовано знищує інфраструктуру, що забезпечує українське телебачення та мовлення, аби позбавити українців змоги отримувати правдиву інформацію про перебіг війни.

Про це сповістив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

За його словами, з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну було пошкоджено близько 20 обʼєктів Концерну РРТ.

З нещодавнього – 3 травня у Львові було знищено дві трансформаторні підстанції, які живили обʼєкт КРРТ, що інформує населення міста. Втім, протягом кількох годин фахівцям вдалося відновити мовлення.

З інших прикладів варто згадати обстріл телевежі у Вінниці, що відбувся вранці 16 березня та у Києві – на початку того ж місяця.