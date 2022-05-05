Про це сповістив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

За його словами, з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну було пошкоджено близько  20 обʼєктів Концерну РРТ.

З нещодавнього – 3 травня у Львові було знищено дві трансформаторні підстанції, які живили обʼєкт КРРТ, що інформує населення міста. Втім, протягом кількох годин фахівцям вдалося відновити мовлення.

З інших прикладів варто згадати обстріл телевежі у Вінниці, що відбувся вранці 16 березня та у Києві – на початку того ж місяця.